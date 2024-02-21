خريطة معارض أهلا رمضان في 27 محافظة.. تخفيضات تصل لـ30%

افتتحت أجهزة 27 محافظة بالوجهين القبلي والبحري، بالتنسيق مع مديريات التموين والغرف التجارية 400 منفذ ومعرض أهلا رمضان 2024 لبيع السلع والمنتجات الغذائية بـ أسعارمخفضة بنسبة تصل إلى 30% ضمن خطة الحكومة لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.

أماكن ومنافذ معارض أهلا رمضان 2024

وتستعرض«الوطن» أماكن ومنافذ معارض أهلا رمضان بجميع القرى والمراكز والمدن والأحياء في 27 محافظة كالتالي:

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بالقاهرة

«منفذ أهلا رمضان في منطقة أثر النبي في مصر القديمة - منفذ في حي البساتين بجوار شركة الكهرباء - منفذ أهلا رمضان في منطقة المنيل بحي مصر القديمة - 4 منافذ للمعرض في المعصرة والتبين».

معارض أهلا رمضان 2024 في القليوبية

«منفذ شبرا الخيمة ميدان المؤسسة قرب كلية الزراعة - مدينة طوخ بشارع المحكمة بجوار السنترال - قليوب مقابل النادي الرياضي شارع مصرف إسكندر».

معارض أهلا رمضان 2024 في الجيزة

«منفذ بجوار مركز المدينة في كرداسة - مركز أبو النمرس - 11 منفذًا حي العجوزة - 3 منافذ في حي الهرم- مدينة الحوامدية - 3 منافذ في حي شمال الجيزة -4 منافذ في حي الوراق».

معارض أهلا رمضان 2024 في البحيرة

«شبراخيت - مركز بدر- وادي النطرون - كفر الدوار- دمنهور».

معارض أهلا رمضان في المنوفية 2024

«أشمون - شبين الكوم - منوف - مدينة السادات - بركة السبع».

معارض أهلا رمضان في القاهرة 2024

«منفذ أهلا رمضان في ميدان الحرية بالمعادي - منفذ أهلا رمضان في ميدان الباشا بحي مصر القديمة - حي الموسكي بالمنطقة الغربية - منفذ أهلا رمضان في منطقة زهراء المعادي - منفذ أهلا رمضان في منطقة أثر النبي في مصر القديمة».

معارض أهلا رمضان 2024 في الإسماعيلية

«أرض المعارض بمركز شباب الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية - معرضان بمركزي فايد والتل الكبير».

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة قنا

«ميدان الساعة بمدينة قنا، وبمقر مجلس مدينة نجع حمادي القديم بشارع التحرير، وشارع مجلس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، وشارع الدندراوية بمدينة الوقف، وشارع المستشفى العام بأبوتشت، وشارع بورسعيد بفرشوط، وشارع 23 يوليو بمدينة نقادة، وشارع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا».

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بمحافظة جنوب سيناء

«بجوار مدرسة علي مبارك الابتدائية - قرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء - حي النور - السوق التجاري القديم - دهب - رأس سدر - أمام المدرسة الثانوية العسكرية - أبو صوير - أبورديس».

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بالمنيا

«شارع العرفاني بمدينة ملوي- شارع الجمهورية بمدينة أبوقرقاص- مدينة ديرمواس في أقصى جنوب محافظة المنيا».

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بدمياط

«جوار مستشفى الهلال بمدينة دمياط - ميدان الساعة - كفر سعد بالطريق السريع - السوق الحضارية بمدينة فارسكور - وسط مدينة الزرقا - في مدينة دمياط الجديدة أمام بوابة حديقة دمياط الجديدة العامة».

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بالسويس

«ميدان الأربعين - حي فيصل - عتاقة - حي الجناين - السويس».

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بمحافظة كفر الشيخ

«شرق مدينة كفر الشيخ بمنطقة الـ47 عمارة - غرب مدينة كفر الشيخ طريق صبري القاضي - مدينة مسير بوسط المدينة قريب من الوحدة المحلية - قلين على مقربة من مجلس مدينة قلين - مركز سيدي سالم علي مدخل المدينة بالقرب من الموقف العمومي - دسوق بالقرب من مجلس المدينة وسيدي إبراهيم الدسوقي، شادر غرب مدينة دسوق - فوة بالقرب من مجلس مدينة فوه في وسط المدينة- مطوبس بالقرب من الموقف العمومي بالمدينة - في ميدان مدينة برج البرلس في وسط المدينة - في بلطيم بجوار الموقف الشرقي بالمدينة».

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بالوادي الجديد

«معرض رئيسي بشارع الجمهورية أمام مديرية التموين- سوبر ماركت هارمل حي البساتين - سوبر ماركت الرحمة حي البساتين - مول المصرية حي البساتين - سوبر ماركت أولاد حمام ميدان الشعل - منفذ أمان شارع صلاح سالم - سوبر ماركت أولاد الضمراني بسوق الخارجة - سوبر ماركت جملة سلطان شارع وصفي - المعرض الرئيسي السوق الحضاري بجوار سنترال الفرافرة».

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بمحافظة البحر الأحمر

«معرضان في حي شمال بالغردقة والآخر في حي وسط - معرض أهلا رمضان في مدينة القصير- معرض أهلا رمضان في مدينة رأس غاري - معرض أهلا رمضان في مدينة سفاجا».

أماكن معرض أهلا رمضان 2024 بالدقهلية

«معرض أهلا رمضان في حي شرق المنصورة في شارع الجيش - معرض أهلا رمضان في حي غرب المنصورة في شارع عبد السلام عارف - معرض أهلا رمضان في مركز بني عبيد - معرض أهلا رمضان في السنبلاوين - معرض أهلا رمضان في دكرنس - معرض أهلا رمضان في بلقاس - معرض أهلا رمضان في المطرية - معرض أهلا رمضان في المنزلة - معرض أهلا رمضان في الجمالية».