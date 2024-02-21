بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان.. تراجع أسعار 18 سلعة غذائية اليوم

بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، وفي بشرى سارة للمواطنين، شهدت أسعار 18 سلعة غذائية اليوم الأربعاء 21-2-2024 انخفاضاً، وفقاً لآخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن»، عبر هذه السطور، تفاصيل انخفاض 18 سلعة غذائية على مدار اليوم الأربعاء، ما بين الألبان والزيوت والخضروات والبيض والسمك.

تفاصيل تراجع أسعار 18 سلعة غذائية قبل رمضان

ووفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، تراجعت أسعار 18 سلعة كالآتي:

- زيت عباد الشمس «أصناف متنوعة» اللتر بـ 95 جنيها، بتراجع قيمته 5 جنيهات.

- البيض البلدي.. كرتونة 30 بيضة بـ163 جنيها، بتراجع قيمته جنيهين.

- الجبن الأبيض.. الكيلو بـ136 جنيها، بتراجع قيمته 4.5 جنيه.

- جبنة بيضاء ثلاجة.. الكيلو بـ123 جنيها، بتراجع قيمته 3 جنيهات.

- جبنة شيدر.. الكيلو بـ255 جنيها، بتراجع قيمته 8 جنيهات.

- الجبن الرومي.. الكيلو بـ 258 جنيها، بتراجع قيمته 6 جنيهات.

- الشاي.. الكيلو بـ 235 جنيها، بتراجع قيمته 7 جنيهات.

- الفول المعبأ «مجروش».. الكيلو بـ53 جنيها، بتراجع قيمته جنيه واحد.

- البطاطس.. الكيلو بـ 14 جنيها، بتراجع قيمته 1.5 جنيه.

- الكوسة.. الكيلو بـ 16 جنيها، بتراجع قيمته 1 جنيه.

- الكرنب.. الواحدة بـ 17 جنيها، بتراجع قيمته 6 جنيهات.

- الفاصوليا الخضراء.. الكيلو بـ 21 جنيها، بتراجع قيمته 3 جنيهات.

- الجزر الأصفر.. الكيلو بـ 8 جنيها، بتراجع قيمته جنيهين.

- الفلفل حامي.. الكيلو بـ14 جنيها، بتراجع قيمته جنيهين.

- الفلفل الرومي.. الكيلو بـ16 جنيها، بتراجع قيمته جنيه واحد.

- السبانخ.. الكيلو بـ12 جنيها، بتراجع قيمته جنيه واحد.

- سمك الفيليه بلطي.. الكيلو بـ150 جنيها، بتراجع قيمته 7.5 جنيه.

- سمك سبيط.. الكيلو بـ227 جنيها، بتراجع قيمته 8 جنيهات.