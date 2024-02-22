كيف مات الخلفاء الراشدين؟.. أحدهم قُتل بخنجر مسموم

الخلفاء الراشدون الأربعة، هم: أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وكلهم مبشرون بالجنة، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بسنتهم كما ورد في الحديث الشريف: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.

نستعرض في التقرير التالي كيف مات كلًا من الخلفاء الراشدين الأربعة؟، بحسب ما ذكره كتاب الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية، لابن الطقطقي:

وفاة أبي بكر الصديق

توفي أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، في شهر جمادى الآخرة من السنة الثالثة عشرة للهجرة، وذلك بعد عامين من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ مرض أبو بكر الصديق 15 يومًا وتوفي على إثر ذلك، وروى بعض الصحابة أنه مات حُزناً على وفاة صديقه رسول الله، فقد ظل حزينًا طوال المدة التي عاشها بعد وفاة النبي حتى تعب جسده من شدة الحزن ومات.

ووضع بعد موته على نفس السرير الذي حُمل عليه رسول الله عند موته، وصلى عليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم تم دفنه بجانب قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أوصى بذلك.

وفاة عمر بن الخطاب

عمر بن الخطاب هو الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين، وكان موته غريبًا فعندما كان يستعد لإمامة المسلمين في صلاة الفجر ترصد له شخص يُدعى أبو لؤلؤة المجوسي وطعنه من خلفه عدة طعنات بخنجر مسموم، وعندما اضطرب المسلمين في صلاتهم، قام أبو لؤلؤة بطعن عدد منهم.

ودُفن عمر ابن الخطاب بجوار قبر صاحبيه، محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، وكانت وفاته عام 23 للهجرة بعد خلافة دامت حوالي 10 سنوات.

وفاة عثمان بن عفان

استشهد عثمان بن عفان، رضى الله عنه، في السنة الـ 35 للهجرة، على يد جماعة خرجت عن طاعة الله ورسوله، كان من ضمنهم عبد الله بن سبأ، الذي كان ذو أصل يهودي وكان يُحرض الناس على قتل عثمان بن عفان حتى دخلوا عليه ذات يوم وهو يصلي في حجرته والقرآن بيده، وضربوه حتى سالت دماؤه و وقع المصحف من يده، ودُفن في البقيع.

وفاة علي بن أبي طالب

استشهد علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، في الكوفة على يد عبد الرحمن بن ملجم، وهو أحد أتباعه الذين انقلبوا عليه، إذ ضربه في جبهته، حتى مات متأثراً بجراحه، وكان ذلك في شهر رمضان عام 40 للهجرة.