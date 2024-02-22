خريطة انقطاع المياه بحدائق القبة وضعفها بالزاوية الحمراء بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن شارع الخليج المصري، ومتفرعاته ومنطقة حدائق القبة بالكامل.

كما أعلنت الشركة ضعف المياه عن منطقة مساكن الأحلام ومنطقة الإشراق اعتبارا من التاسعة صباح السبت المقبل حتى الساعة الخامسة مساءًا من نفس اليوم أي لمدة 8 ساعة.

قطع المياه بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة

أوضحت الشركة أن سبب انقطاع المياه بمنطقة حدائق القبة، يأتي تنفيذا لأعمال اللحام بخط المياه قطر 1000مم بشارع الخليج المصري، وناشدت المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

توفير المياه بمنطقة حدائق القبة بعد قطع المياه

كما أعلنت الشركة توفير مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس أب على رقم 01206665125