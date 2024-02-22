أيام قليلة تفصلنا على الشهر الكريم شهر رمضان، ويرغب المواطنون معرفة عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان بالدقهلية، ومواعيد الصلوات الخمسة على مدار الـ 30 يوما إذ يبدأ الشهر الكريم الاثنين 11 مارس.

عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان بالدقهلية

وأشارت هيئة المساحة المصرية، إلى أنه جرى تحديد عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان بمحافظة الدقهلية، الاثنين 11 مارس 2024 نحو 13 ساعة و38 دقيقة.

مواعيد الصلاة في أول يوم رمضان بالدقهلية

وأضافت هيئة المساحة أنه جرى تحديد مواعيد الصلاة في أول يوم رمضان بمحافظة الدقهلية كالآتي:

- موعد آذان صلاة المغرب في الدقهلية: الساعة 6:00

- موعد آذان صلاة العشاء في الدقهلية: الساعة 7:18 مساء

- موعد آذان صلاة الفجر في الدقهلية الساعة 4:42 صباحا

- موعد الشروق في الدقهلية الساعة 6:09 صباحا

- موعد آذان صلاة الظهر في الدقهلية الساعة 12:04 مساءا

- موعد آذان صلاة العصر في الدقهلية الساعة3:27 مساءا

متي يكون موعد أول سحور في رمضان بالدقهلية؟

ويكون سحور أول يوم رمضان في تمام الساعة 2:22 صباحا، وحدد معهد الفلك والبحوث الجيولوجية، موعد أول يوم رمضان 2024 في مصر الاثنين 11 مارس المُقبل، ويتم تأكيد الموعد من قبل دار الإفتاء بعد استطلاع الهلال نهاية شهر شعبان المبارك.