مواعيد أتوبيسات السوبرجيت من القاهرة إلى الأقصر.. «اعرف هتسافر امتى؟»

مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، يأتي على رأس أولويات البعض، معرفة مواعيد تحرك أتوبيسات السوبرجيت من القاهرة إلى المحافظات المختلفة، إذ حرصت مكاتب الحجز على توفير مواعيد مختلفة تسهيلًا على المسافرين ولمنع التزاحم في المواقف، خاصة الأتوبيسات المتجهة إلى الأقصر.

مواعيد أتوبيسات السوبرجيت من القاهرة إلى الأقصر

ووفق موقع السوبر الجيت الإلكتروني، جرى تحديد عدد من مواعيد أتوبيسات السوبرجيت الجديدة من القاهرة إلى الأقصر في مكاتب الحجز المختلفة كالآتي:

مكتب رمسيس

- موعد التحرك من القاهرة الساعة 10:30 صباحًا.

- موعد التحرك من القاهرة الساعة 3 مساءً.

- موعد التحرك من القاهرة الساعة 10:15 مساءً.

- موعد التحرك من القاهرة الساعة 11:55 مساءً.

مكتب الدائري

- موعد التحرك من القاهرة الساعة 09:30 صباحًا.

- موعد التحرك من القاهرة الساعة 9:15 مساءً.

مكتب نادي السكة

- موعد التحرك من القاهرة الساعة 10:00 مساءً.

- موعد التحرك من القاهرة الساعة 9:45 مساءً.

مكتب عبد المنعم رياض

- موعد التحرك من القاهرة الساعة 10:45 مساءً.

- موعد التحرك من القاهرة الساعة 3:15 مساءً.

- موعد التحرك من القاهرة الساعة 10:30 مساءً.

- موعد التحرك من القاهرة الساعة 12:10 صباحًا.

مكتب عدلي منصور

- موعد التحرك من القاهرة الساعة 2:15 مساءً.

- موعد التحرك من القاهرة الساعة 11:10 مساءً.