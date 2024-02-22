«حماة الوطن»: الصفقة الاستثمارية تثبت أن الدولة لم تقف مكتوفة الأيدي

قال الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب «حماة الوطن»، إن الحزب ثمَّن البيان الذي أعلنه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الصفقة الاستثمارية الكبرى، وأن هذا الأمر يأتي بالتوازي مع استعداد الحوار الوطني لدراسة المحور الاقتصادي، وعرض كل الكيانات السياسية لرؤاها.

وأضاف «سليمان» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن ما حدث اليوم وتخطو به الدولة من خطوات تجاه السيطرة على السوق الموازية، كان من شأنه أن يجعل هناك حالة من الانفراج، خاصة بعد ما تم الإعلان عنه من شراكة مع كيانات استثمارية ودولية كبرى.

قرار الصفقة الاستثمارية يبعث على الاطمئنان

أوضح أن هذا القرار في حد ذاته، يبعث على حالة من الطمأنينة، وأن الدولة تبحث عن حلول، ولم تقف مكتوفة الأيدي، مشيرا إلى أن نتائج هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، ستأتي تباعا في الفترة المقبلة.