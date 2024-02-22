أسعار إسدالات رمضان 2024 في الأسواق.. تبدأ من 170 جنيها

قبل أيام من قدوم شهر الصوم المتوقع حلوله يوم 11 مارس المقبل، تهتم الكثيرات من المسلمات بمعرفة أسعار إسدالات رمضان 2024، حيث تكثر العبادات والصلوات خلال الشهر الكريم، مما يجعلهم في حاجة إلى ملابس خاصة يتم استخدامها بكثرة عند أداء الصلاة.

ونشر أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت أبرز أسعار إسدالات رمضان 2024 والتي اختلفت أسعارها وفق الخامة والنوع.

أسعار إسدالات رمضان 2024

وتتراوح أسعار إسدالات رمضان من 170 جنيها إلى 800 جنيه، وفقما ذكر موقع التسوق الشهير، وتأتيت كما يلي:

إسدال صلاة فسكوز مع حجاب متصل بسعر يصل إلى نحو 505 جنيهات.

إسدال الصلاة من الفسكوز بسعر 485 جنيها.

إسدال صلاة ديني بطباعة للنساء ورسومات مختلفة بسعر 550 جنيها.

كما يوجد إسدال صلاة محمول، مقاوم للماء، بسعر يصل إلى نحو 173 جنيها.

إسدال صلاة للبنات الصغيرات من عمر 4 إلى 10 سنوات بخمار منسدل بسعر يصل إلى نحو 219 جنيها.

إسدال قطعتين، من خامة مريحة عملي ويأتي مع توكه هدية بسعر يصل إلى نحو 299 جنيها.

إسدال صلاة بأكمام للنساء طقم صلاة للنساء بنقشات مختلفة بسعر يصل إلى نحو 349 جنيها.

إسدال حريمي خليجي بسعر يصل إلى 800 جنيه.