تعتبر الأواني من أساسيات المطبخ التي لا يمكن الاستغناء عنها، ونظرًا لكثرة استخدامها يجعلها عرضة للحروق، والكثير من الدهون المتراكمة، والتي يصعب تنظيفها بالطريقة العادية، لذا يستعرض موقع «timesofindia» خلطة سحرية تساعدك في التخلص من سواد الأواني والحلل بسهولة.

تحتاج الكثير من المجهود في تنظيف الأواني من الدهون المتراكمة، لذا يفضل الاعتماد على خلطة سحرية تساعدك في إزالة سواد أواني وحلل الطهي، والتي يمكن استعراضها في التقرير التالي.

بمكون منزلي.. تخلصي من سواد الحلل والدهون المتراكمة بسهولة

يعد الخل واحدا من أسهل المكونات المنزلية، التي يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسي للتخلص من البقع والحروق والدهون المتراكمة على الأواني، إذ يساعد الخل في إزالة السواد العالق بها نهائيًا وزيادة لمعانها لتصبح مثل الجديد وطريقة الاستخدام تأتي على النحو التالي:

- وضع لتر من الماء بداخل الحلة.

- ثم يتم رفع الحلة على النار.

- يضاف إلى الحلة كوب من الخل وتترك حتى يتم الغليان بين المكونات.

- بعد ذلك ترفع الحلة من على النار ويضاف إليها ملعقتين من بيكربونات الصوديوم.

- تترك الحلة بهذا الخليط لمدة ساعة أو أكثر.

- يتم التخلص من الخليط الذي بداخلها.

يتم غسل الحلة بالشكل المعتاد بالصابون السائل وقطعة من السلك، وسوف نلاحظ اختفاء بقع الحروق أو أي رواسب.

وصفة أخرى لتنظيف الحلل من السواد

يمكن اعتماد طريقة تنظيف الحلة المحترقة باستخدام ملح الليمون، إذ يُعد ملح الليمون من أهم المواد الفعالة في إزالة البقع الصعبة بشكل عام، لذلك يفضل استخدامه في تنظيف الحلل الألومنيوم أو الطاسات، وطريقة الاستخدام تتمثل في الآتي:

- يتم إضافة كمية مناسبة من الماء داخل الحلة المحروقة.

- ثم يتم رفع الحلة على النار وإضافة 4 ملاعق من ملح الليمون.

- يترك الخليط حتى يغلي ويتم خفض النار عليها.

- تترك لمدة ربع ساعه على النار.

- بعد ذلك سوف نلاحظ تفتت بقع الحروق وسوف تطفو على سطح الماء.

- يتم التخلص من الماء الموجود بها، ثم غسل الحلة جيدًا بالشكل المعتاد وسوف نلاحظ النتيجة في الحال.