5 أماكن لا يجب الاحتفاظ بهاتفك فيها.. تقود إلى الحرائق والسرطان

في ظل التقدم التكنولوجي التي تعيشه البشرية حاليا، من الصعب أن تجد شخصا لا يخرج إلا ومعه هاتفه المحمول، إذ أصبح جزءا أساسيا في حياتنا اليومية، ورغم أن الهواتف جعلت حياتنا أسهل قليلا، لكن وجودها المستمر يضر أكثر مما ينفع، إذ ينتج عنها نوعا من الإشعاع الكهرومغناطيسي، ومع ازدياد عدد مستخدمي الهواتف إلى أكثر من 7 مليارات مستخدم حول العالم، حذر موقع «the times of india»، من بعض الأماكن التي قد تشكل خطورة شديدة عند وضع الهاتف فيها.

الجيب

وضع الهاتف في «الجيب» أمرا منطقيا لبعض الناس، لكن بحسب الأطباء، فإنه يمكن أن يكون ضارا للغاية، إذ يعرض الجسم لأنواع مختلفة من الإشعاع المباشر، ما قد يسبب آلاما في الساقين والمعدة، وقد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، بسبب اتصاله الدائم بالإنترنت وإصداره للإشعاعات الضارة.

تحت الوسادة

قد يؤدي إبقاء هاتفك تحت الوسادة إلى زيادة الحرارة، وربما تصل الخطورة إلى نشوب حريق، خاصة إذا كان هاتفك في الشاحن، كما يسبب انبعاث الضوء الأزرق من الهاتف إلى تعطيل إنتاج الميلاتونين، ما يضر بجودة نومك ويجعلك تصاب بالدوار عند الاستيقاظ.

قرب الوجه

من الصعب إجراء مكالمة هاتفية دون أن يلامس الهاتف وجوهنا، لكن قد تسبب هذه الوضعية عدة مخاطر، بسبب البكتيريا التي تنتقل من شاشة الهاتف إلى وجهك، ما يزيد من احتمالية إصابتك بحب الشباب والتجاعيد، ويفضل استخدام سماعات الأذن، بدلا من وضع الهاتف على الوجه.

داخل الحمام

رغم أن أخذ الهاتف إلى الحمام، قد تكون عادة مسلية لبعض الناس، إلا أنها ليست فكرة جيدة، إذ أن البكتيريا والفيروسات المنتشرة في كل أرجاء حمامك قد تتساقط على هاتفك، سواء عند وضعه على المرحاض أو حتى إذا كنت ممسكا به فقط، وأيضا يمكن أن يطال الماء الهاتف وتحدث به أعطال فنية.

ترك الشاحن في الهاتف

يؤدي ترك الهاتف على الشاحن بعد اكتمال شحن البطارية، إلى تراكم الحرارة فيه نتيجة لإبقائه على الشاحن لفترة طويلة، مما يجعل هاتفك أكثر سخونة، ويؤدي إلى إتلاف البطارية، وقد يتطور الأمر إلى نشوب حريق.