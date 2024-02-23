«الإسكان»: مهلة عام لاستكمال تنفيذ الأراضي السكنية الصغيرة بالمدن الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة لمدة عام بدون مقابل، تضاف للمدة الأصلية والمضافة، لاستكمال التنفيذ بجميع قطع الأراضي السكنية الصغيرة، دا أراضي ابني بيتك، شاملة أراضي مشروع «بيت الوطن»، للأراضي التي جرى استلامها، وما زالت مدة تنفيذها سارية حتى تاريخه، في إطار تيسير الهيئة على المواطنين، ونظراً للتحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

«الإسكان» تعلن تيسيرات لأصحاب الأراضي السكنية بالمدن الجديدة

أشار وزير الإسكان، في بيان، إلى أنه يجري السماح خلال المهلة الممنوحة باستخراج التراخيص، على أن يطبق ذلك على الأراضي الساري تخصيصها، وبالشروط التالية:

1 - سداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة قطعة الأرض بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد قبل منح المهلة.

2 - عدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مقامة ضد الهيئة أو الأجهزة بذات الشأن إن وجدت.

3 - بمجرد انتهاء هذه المهلة يجري تطبيق قرارات مجلس إدارة الهيئة ذات الصلة.