أسعار عمرة الـ10 أيام الأخيرة من شعبان.. فرصة لا تفوت

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن نسبة إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر شعبان الجاري جيدة للغاية، موضحا أن أسعار البرامج خلال تلك الفترة تبدأ من 45 ألف جنيه، وذلك للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها أسبوعين.

عمرة شعبان - رمضان

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن برامج العمرة التي يجرى تسييرها خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر شعبان يٌطلق عليها عمرة (شعبان - رمضان)، إذ تنقسم الفترة التي يقضيها المعتمر في السعودية ما بين شهري شعبان ورمضان، موضحا أن برنامج الـ5 نجوم خلال تلك الفترة تبدأ من 70 ألف جنيه.

حجوزات الطيران خلال رمضان

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن العديد من شركات السياحة تجد صعوبة حاليا في إيجاد حجوزات طيران لمعتمريها، ولا سيما خلال شهر رمضان، موضحا أن تلك الشركات تنتظر قيام كل من شركة مصر للطيران وشركة الخطوط الجوية السعودية بتسيير رحلات طيران إضافية خلال رمضان، حتى تستوعب الأعداد المسافرة إلى السعودية خلال تلك الفترة.