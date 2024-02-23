أخصائي نفسي: علاقة أول عامين بين الأم والطفل تؤثر على رؤيته للحياة

قالت الدكتورة أمل غالي، أخصائي نفسي وتربوي، إنَّ تعامل الأمهات مع أطفالهم يعكس طبيعة شخصيتهم ولا يمكن لأي شخص آخر تعويضها، مثل «التواجد» خلال أول عامين من حياة الطفل، فعند البكاء تكون بجواره وعلى وجهها الابتسامة ليشاهدها الطفل فجميعها أشياء أساسية تُسمى بـ«التعلق الآمن»، وهو أساس الصحة النفسية للإنسان المستمرة مع الإنسان بقية حياته.

رؤية الطفل للحياة

وأضافت «غالي»، في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، مع الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى المصرية»، أنّ الطفل في أول عامين يبني علاقته مع الأم التي تنعكس على رؤيته للحياة فيما بعد، والتعامل مع الحياة من هذا المنطلق وهو الأساس، موضحة: «الرابطة بين الأم والطفل ليست مجرد رضاعة رغم أنها أساسية، ولكن الرابطة الأساسية التي يصل للطفل من خلالها مشاعر الأم وحنانها تجاهه».

اهتمام الأم بالطفل

وتابعت الأخصائي النفسي والتربوي: «يصل للطفل اهتمام أمه وحبها له من قربها منه ورعايته له وعندما يبكي سيجدها، وعلى الأم لو بكى ابنها أن تحمله، والطفل منذ الشهور الأولى يعرف أمه بل يعرفها بعلاقته بها من الرحم، ودراسات أشارت إلى أن جروحا نفسية تصيب الجنين وهو في رحم أمه إذا كانت رافضة لهذا الحمل».