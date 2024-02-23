غلق 7 منشآت غذائية وصناعية في حملات مكبرة بالشرقية

أغلق جهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية، 7 منشآت غذائية وصناعية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل، حيث تم تنظيم حملة مكبرة للتفتيش على 110 منشآت، منها 86 منشأة غذائية و21 منشأة صناعية وحرفية و3 محطات تموين سيارات بالزقازيق وكفر صقر وأحياء أول وثان الزقازيق، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير 158 محضرا في الحملة

ومن جانبه أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أن التفتيش أسفر عن تحرير 158 محضرا بين «نظافة - سلامة وصحة مهنية - محاضر بيئة - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة - محاضر جنح صحية - عدم التخلص الآمن من المخلفات»، فضلاً عن إعدام 5 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة لإعدام 1124 لتر عصائر ومشروبات غازية، فضلا عن غلق 3 منشآت غذائية لعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية والإجراءات الاحترازية، كما تم التوصية بغلق 4 منشآت بعد انتهاء الإجراءات القانونية حيالها.