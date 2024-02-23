تفاصيل 4 مزادات في الإسكندرية.. اعرف المواعيد والشروط

أعلنت الإدارة العامة للشؤون المالية إدارة التعاقدات بمحافظة الإسكندرية عن 4 مزايدات جاءت وكشفت عن المواعيد والشروط والتفاصيل كاملة كالآتي:-

جلسة يوم الأحد 2024/2/25 وتتمثل في التالي

1- عملية استغلال مطعم وكافيتريا جليم بنطاق حي شرق «مزايدة عامة».

-قيمة التأمين المؤقت مليون جنيه.

-قيمة كراسة الشروط والمواصفات 2000 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

جَلسة يوم الاثنين 2024/2/26

2- عملية استغلال كافيتريا المساحة الصخرية بأبو تلات بنطاق حي العجمي «مزايدة عامة».

-قيمة التأمين المؤقت 20 ألف جنيه.

-قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

تفاصيل مزايدات الإسكندرية

جلسة الاثنين 2024/2/26

عملية استغلال كافيتريا المقصورة الرئيسية بمدرج 3 باستاد إسكندرية الرياضي الدولي «مزايدة عامة»

- قيمة التأمين المؤقت 20 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

- جلسة فتح المظاريف الفنية الأحد 2024/3/3

- عملية توريد احتياجات الديوان العام والجهات التابعة له والأحياء والمديريات من الإطارات والبطاريات (الشراء المركزي) للعام المالي 2024/2023. «مناقصة عامة ذات المظروفين الفني والمالي».

قيمة التأمين في مزايدات الإسكندرية

وأوضحت الإدارة العامة للشؤون المالية «إدارة التعاقدات»، في الإسكندرية، أن قيمة التأمين المؤقت 150 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها، مشيرة أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية.

وأشارت أنه يتم تسديد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة، على أن يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك على النحو التالي:-

-بالنسبة للمزايدات يتم سداد نسبة 10 % من إجمالي قيمة التعاقد عن الثلاث سنوات

- فيما يتعلق بالمناقصة يتم سداد نسبة 5 % من قيمة العملية.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام محافظة الإسكندرية أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة دون مقابل.