أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة.. خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40%

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة، وأماكن سقوط الأمطار خلال الفترة من يوم السبت 24 فبراير إلى يوم الخميس 29 فبراير.

أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدا بنسبة 40%، على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية وسيناء، وتمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه تنحسر فرص سقوط الأمطار يوم الأحد، وتتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري يومي الاثنين والثلاثاء لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على عدة مناطق

ويصاحب سقوط الأمطار نشاط للرياح على مناطق متفرقة من البلاد خلال الـ6 أيام المقبلة، وتتأثر بها القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا السبت

القاهرة الكبرى العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة

الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات

شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة