أفضل 3 طرق لتخزين الخضار قبل رمضان.. 30 يوما دون تلف

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان الكريم، ما يزيد من عملية البحث حول أفضل الطرق لتخزين الخضروات، لضمان بقاءها طوال الشهر، لذا قدم موقع «unlockfood» بعض النصائح التي وجب اتباعها لحفظ الخضروات طازجة.

تقع معظم السيدات في بعض الأخطاء عند تخزين الخضار، الأمر الذي يجعلها تتلف سريعًا قبل انتهاء الشهر الفضيل، ويرجع ذلك إلى عدم تخزين كل نوع بالطريقة الصحيحة التي تتناسب مع طبيعته خلال شهر رمضان ويمكن معرفة ذلك في التقرير التالي..

الطريقة الصحيحة لتخزين الخضروات قبل شهر رمضان

تحتاج بعض أنواع الخضار إلى تخزينها في الثلاجة، بينما البعض الأخر لا يتطلب ذلك، ويفضل أن يتم تخزينه في درجة حرارة الغرفة أو في مكان بارد وجاف.

تخزين الخضر الورقية لإبقائها طازجة

تظل الأوراق الخضراء طازجة لفترة أطول، إذا تم غسلها جيدًا ولفها في أحد المناشف الورقية، ويتم تبريدها في حاوية أو كيس بلاستيكي مغلق، ويمكن تجربة ذلك الأمر مع كافة الخضروات الورقية على رأسها الخس الأخضر والملوخية وغيرها من أنواع الخضار الأخرى.

تخزين الخضروت الجذرية

الخضروات الجذرية هي التي تنمو أسفل سطح التربة، إذ يتم تخزينها في مكان بارد ومظلم وجاف خارج الثلاجة مثل خزانة الملابس، ويمكن تخزين الثوم والبصل والبطاطس والبطاطا الحلوة والبطاطا والقرع واللفت بهذه الطريقة.

تخزين الطماطم

يفضل لإبقاء الطماطم طازجة لأطول فترة ممكنة، العمل على تخزينها في درجة حرارة الغرفة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، لأن ذلك يساعدها على النضج بالتساوي، وبمجرد أن تنضج، يمكن وضعها في الثلاجة، كما يفضل تخزين الجزر والبطاطس والبروكلي والملفوف والكرفس في كيس بلاستيكي أو وعاء في درج الثلاجة.

تجميد الخضار

يعد تجميد الخضار في المنزل طريقة سريعة وسهلة، للحفاظ على العناصر الغذائية والاستمتاع بمذاق الخضار الصيفية طوال العام، إذ تحتاج معظم الخضروات إلى سلقها سريعًا قبل أن يتم تجميدها.

لذا يجب عليك سلق الخضروات لمدة من دقيقة إلى دقيقتين، ومن ثم وضعها على الفور في ماء بارد مثلج لإيقاف عملية الطهي، سيحمي ذلك الخضروات من حرق الفريزر، وبهذه الطريقة يمكن الحفاظ على الخضار طازجًا لمدة عام على الأقل، لكن وجب الانتباه وعدم تجميد «الخرشوف، الباذنجان، الخس، البطاطس».