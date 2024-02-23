تأثر طه الدسوقي في المهرجان الكاثوليكي بعد سماعه أغنية «يا قدس»

تأثر الفنان طه دسوقي، أثناء حضوره حفل توزيع جوائز المهرجان الكاثوليكي في دورته الـ 72، والمقام حاليا في قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

وجاء تأثر دسوقي بعد سماعه لغناء الفنانة ياسمين علي والتي قررت غناء أغنية فيروز الشهيرة «يا قدس»، وذلك تضامنًا مع الأحداث الجارية في غزة والتي بدأت منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، حيث يعاني الفلسطينيون من عداون غاشم للاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن لجنة تحكيم الدورة الـ72 من عدد من الفنانين والمبدعين وهم، الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد على، الناقد الفنى على الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفى الحلوانى.