تدشين مبادرة «إنتي منتجة» لتدريب السيدات على الحرف اليدوية بالإسكندرية

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن مديرية الشباب والرياضة دشنت مبادرة الأسرة المصرية «أنتي منتجة» حيث جرى تنفيذ 50 ورشة عمل لتدريب السيدات بمراكز الشباب على حرف يدوية متنوعة، منها «الإكسوارات، وإعادة التدوير، والندوات، والمشغولات، والملابس، الخياطة، وتدبير منزلي» ليستفيد منها 7000 مستفيدة.

وأوضحت صفاء الشريف، أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات عن طريق التدريب، وخلال هذه المبادرة جرى تنفيذ ندوات توعية تستهدف التعريف بالأسرة في الإسلام.

كافة الأعمار

وأشارت صفاء الشريف، إن مراكز الشباب تفتح أبوابها ليستطيع جميع أفراد الأسرة بتعليم الحرف المحببة إليهم، مضيفة أن المبادرة أطلقت في كافة الهيئات الشبابية والرياضية بالإسكندرية.

أهم المبادرات

وأوضحت الدكتورة صفاء الشريف، أن تنفيذ هذه المبادرات يأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتستمر مراكز شباب عروس البحر الأبيض المتوسط في تقديم خدماتها المجتمعية وتفتح أبوابها من جديد لأحد أهم وأكثر المبادرات المجتمعية التي تخدم قطاعا عريضا من المجتمع السكندري.