كاتب صحفي: حل الدولتين الحل الآمن لدعم السلام في المنطقة

قال الكاتب الصحفي نورالدين القلعاوي مساعد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سيؤدي بالتبعية إلى مزيد من العنف وعدم استقرار في المنطقة، وقد يؤدي أيضا لانتقال الصراع في مناطق أخرى بالمنطقة.

وأشار «القلعاوي» خلال حواره ببرنامج «صحافة لايف» المذاع عبر قناة «إكسترا لايف»، إلى أن مصر شددت على نقطتين مهمتين منذ اندلاع الحرب على غزة، وهما وقف العدوان وحل الدولتين، ورغم أن البعض كان يرى أن الحديث عن حل الدولتين في بداية الأزمة كان مبكرا، لكن مع استمرار الحرب ظهرت أهمية حل الدولتين كعنصر جوهري في القضية، وأن العالم الآن أصبح يتحدث عن فكرة حل الدولتين، حتى بعض الدول الداعمة لإسرائيل أصبحت الآن تجنح للعقل وانتبهت لفكرة السِلم.

مرافعة مصر التاريخية أظهرت جرائم الاحتلال

وأكد أن مصر كانت دائما تركز على موضوع حل الدولتين في المحافل الدولية، مشيدا إلى مرافعة مصر التاريخية أمام محكمة العدل الدولية، والتي وضحت مجازر الاحتلال والإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين، واستخدام القوة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، موضحا أن حل الدولتين هو الحل الأمثل والآمن لدعم السلام وترسيخه في المنطقة.