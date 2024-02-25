10 علامات تدل على الشخص «التوكسيك».. «ابتعدي عنه فورًا»

انتشرت في الفترة الأخيرة علاقات سامة، أدت إلى ظهور بعض المٌصطلحات الغريبة، التي تتضمن بعض المٌؤشرات للطرفين، وتقوي مواقفهما سواء بالتخلص من العلاقة أو الاستمرار فيها، بناءًا على تصرفات أحد الطرفين، التي تكون سامة في بعض الأحيان.

ظهر مصطلح «Red flags»، بعد انتشار العلاقات السامة، ويعرف بالأعلام الحمراء بالترجمة الحرفية، لكن المقصود منها العلامات أو المؤشرات، التي تٌشير إلى أن العلاقة مع طرف ما، أوشكت على الانتهاء، أو بمعنى آخر يجب التخلص منها، لأنها علاقة سامة «توكسيك»، بحسب هدى رشوان، مدير تحرير صحيفة الوطن، بـ«ستايل بوك»، على بودكاست «الوطن».

هناك بعض العلامات تدل أن على وجود «الريد فلاجز» في العلاقة

شخص يحاول التقليل من اهتمامات الطرف الآخر.

شخص لا يهتم بحزن الآخر.

شخص لا يستطع التحكم في غضبه، ولديه أزمة ثقة مع الآخر.

عدم وجود توافق فكري بين الطرفين.

شخص يكره الاعتذار للطرف الآخر.

شخص تتغير معاملته مع الآخر بدون سبب.

شخص يضع الآخر في جو من الضغط والخوف والإحساس بالتقصير المستمر.

شخص دائم الانتقاد للآخر.

فعل بعض التصرفات غير المرغوبة، بسبب الخوف من النقد أو التجريح سواء بالحديث أو التصرفات.

الإجبار على فعل أشياء غير مرغوبة تجنبًا للخصام والمٌعاملة السيئة.

أما عن مصطلح «جرين فلاجز» green flags، وهو عكس «الريد فلاجز»، الذي يشير إلى أن العلاقة بين طرفين، صحية وصحيحة وآمنة، يمكن الاستمرار فيها.

هناك بعض الصفات التي يتميز بها شخص الـ«جرين فلاجز»:

- الشعور بالأمان مما يجعل علاقات الحب والصداقة، هادئة وصريحة ويٌسودها التفاهم، مما يٌؤدي إلى الاستمتاع بالحياة.

- يعد الوضوح أهم معايير نجاح علاقات الحب.

- أما عن المرونة فهي التي تساعد على نجاح علاقة الحب بين الطرفين، ويؤدي إلى إزالة الخلافات في المستقبل.

من أهم الصفات التواجد، ويعتبر أنقى وأصدق طرق التعبير.