تحصين 138 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بالشرقية

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، تحصين 138 ألف رأس ماشية خلال الأسبوع الثالث من الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام.

تحصين 138 ألف رأس ماشية

وقال اللواء إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري إنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، قامت المديرية عن طريق 180 لجنة خلال الأسبوع الثالث من الحملة بتحصين 138 ألفا و812 رأس ماشية، بين تحصين 74 ألفا و461 رأس ماشـية للوقاية من مرض الجلد العقدي.

زيارات ميدانية للقرى للتوعية بأهمية التحصين

كما تم تحصين 67 ألفا و351 رأس ماشية للوقاية من مرض جدري الأغنام وترقيم وتسجيل 5471 رأس ماشية، مضيفا أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين.

ولفت إلى أنه تم عقد 1770 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.