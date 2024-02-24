حملات مكثفة على المخابز لمتابعة جودة الرغيف بالإسماعيلية

أعلن ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، شن حملات مكثفة على المخابز بنطاق المحافظة للتأكد من الالتزام بالوزن المناسب لرغيف الخبز ومراقبة النظافة العامة للمخبز وأدوات العجن.

حملات مكبرة على المخابز في الإسماعيلية

وأضاف «كامل» خلال تفقده عدد من المخابز البلدية بنطاق محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة المتابعة المستمرة لأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية بمراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى أن الحملات التموينية تستهدف التأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات الرسمية والوزن المناسب له وإحكام الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الغذائية وإخفائها ومنع بيعها.

وتفقد السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، مخبز في شارع البحري ومخبز آخر بمنطقة الشيخ زايد للتأكد من التزام أصحابها بتقديم رغيف خبز مطابق للمواصفات، وذلك بحضور مدير عام مديرية التموين ورئيس الرقابة التموينية.

الالتزام بالأسعار الرسمية والمواصفات القياسية

كما تفقد السكرتير العام المساعد منفذ لبيع السلع الغذائية بمنطقة الشيخ زايد للتأكد من الالتزام بتطبيق الأسعار الرسمية وتقديم منتج آمن ومطابق للاشتراطات الصحية والبيئية، مؤكدا ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية المناسبة للسلع الأساسية وعدم المغالاة فيها وخاصة، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.