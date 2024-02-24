4 طرق مذهلة لتنظيف الأحذية بمكونات بسيطة.. «هترجع جديدة»

تُشكل البقع على الأحذية، خاصة البيضاء، مشكلة مزعجة يعاني منها الكثير من الأشخاص، خاصة في فصل الشتاء نتيجة تغير الطقس وسقوط الأمطار، ما يجعلهم يبحثون عن طرق تنظيف الأحذية بشكل سريع دون الحاجة لاستخدام المنظفات الكيماوية.

ونتيجة لذلك، نستعرض في هذا التقرير أفضل الطرق التي تزيل الأتربة من الأحذية.

الخل الأبيض والماء

من ضمن الطرق والمكونات التي تعمل على تنظيف الأحذية، هي استخدام «الخل الأبيض والماء».

يساعد الخل على التخلص من البقع الداكنة بشكل سريع، وذلك من خلال مزج قطعة من القماش أو القطن في الماء والخل ووضعها على البقعة، وفقا لما ذكره موقع «wikihow».

معجون الأسنان

معجون الأسنان من الطرق الفعالة، التي تعمل على تنظيف الأحذية، وإعادة لمعانها، إذ يجب على الشخص أن يعمل على فرك البقع بالمعجون باستخدام فرشاة صغيرة، مع وضع قليل من الماء، حتى تساعد معجون الأسنان على تكوين رغوة، وبعد ذلك يتم مسحه جيدًا بالقماش.

صودا الخبز

صودا الخبز من الوسائل الفعالة التي تعمل على التخلص من البقع، في الأحذية خاصة البيضاء، وذلك من خلال تحضير كمية من الماء وغمس قطعة من القماش بداخل الصودا، وتمريرها على الحذاء برفق.

مزيل طلاء الأظافر

يعد «مزيل طلاء الأظافر» من الطرق التي تعمل على إزالة البقع من الأحذية، خاصة التي تكون مصنوعة من الجلد الطبيعي أو الصناعي أو الجلد المدبوغ، ويجري وضع كمية قليلة من المزيل في كوب صغير، وغمس قطعة من القطن، ثم فركه على البقع حتى تختفي تمامًا من على جلد الحذاء.