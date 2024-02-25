«السعي للبركة».. سائحون أتراك يشدون الرحال إلى ضريح السبع بنات بالمنيا

زار وفد سياحي تركي مكون من 40 سائحا ضريح «السبع بنات» في منطقة البهنسا، المعروفة بـ«البقيع الثاني»، بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، ضمن برامج السياحة الدينية التي تنظمها المحافظة لدعم هذا القطاع المهم.

شرح تاريخ المنطقة ورحلة عبر العصور

واستقبل الوفد عيد السيد، رئيس الوحدة المحلية بقرية صندفا، ومفتشو الآثار بمنطقة البهنسا، حيث تم اصطحابهم في جولة داخل المنطقة الأثرية، وشرح تاريخها عبر العصور، وتاريخ أضرحة شهداء الصحابة والتابعين المدفونين بها.

وزار الوفد عددا من الأضرحة المهمة في المنطقة، مثل ضريح القاضي سيدي علي الجمام، وأولاد عقيل، والأمير زياد، ويحيى البصري، والبدريين، وخولة بنت الأزور، ومسجد الحسن بن صالح بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب، وضريح السبع بنات.

رفع معدل السياحة الدينية

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص محافظة المنيا على تعزيز الروابط التاريخية والثقافية، وجذب المزيد من السائحين من مختلف أنحاء العالم، خاصة من الدول الإسلامية، لزيارة المواقع الأثرية والدينية في المحافظة.

وأعربت منى إبراهيم مخيمر، مدير إدارة السياحة بمركز بني مزار، عن سعادتها لزيارة الوفد التركي للمنطقة، مؤكدة على حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للسائحين لضمان تمتعهم برحلة مميزة.

وأبدى أعضاء الوفد التركي إعجابهم الشديد بتاريخ المنطقة وجمالها، مؤكدين على عمق الروابط التاريخية والثقافية بين مصر وتركيا، حيث تأتي هذه الزيارة لتؤكد على أهمية السياحة الدينية في مصر، وتُبرز حرص محافظة المنيا على جذب المزيد من السائحين من مختلف أنحاء العالم لزيارة المواقع الأثرية والدينية.