انطلاق اجتماعات إدارة المجلس الدولي للمطارات «إقليم إفريقيا»

أعلنت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، انطلاق اجتماعات مجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا واجتماعات الرؤساء التنفيذين ومنتدى شركاء الأعمال، اليوم.

دور المطارات في التنمية الاقتصادية

وأضافت الشركة، في بيان اليوم، أن تلك الاجتماعات تضم أهم المتخصصين في قطاع الطيران بإفريقيا، وستناقش دور المطارات في التنمية الاقتصادية ومستقبل النقل الجوي والتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية المعنية بصناعة النقل الجوي؛ لتحسين نظام الطيران، ووضع التصور العام لها على الصعيدين الإقليمي والدولي دون إغفال أهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة.

اختيار مصر ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات

وأكد المهندس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أنّ مصر لديها دور مهم وفعال في مجلس المطارات الإفريقي خصوصًا مع اختيار مصر ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية كممثل لإفريقيا في المجلس العالمي للمطارات، مشيرًا إلى أنّ استضافة القاهرة للمؤتمر هذا العام تمثل فرصة جيدة لتبادل الرؤى والأفكار خاصة مع عودة الحركة الجوية لمعدلاتها بعد جائحة كورونا.