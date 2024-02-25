تنظيم قوافل تعليمية مجانية للمرحلتين الإعدادية والثانوية بمطروح

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تنظيم قوافل تعليمية متميزة لطلاب وطالبات المرحلتين الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي، وذلك في إطار خطة التعليم للتيسير على الطلاب وأسرهم لشرح ومراجعة المناهج الدراسية في مختلف المواد خلال الفصل الدراسي الثاني.

موعد القوافل التعليمية الإعدادية والثانوية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن القوافل التعليمية للشهادة الإعدادية والثانوية العامة تنطلق الخميس المقبل 29 فبراير، بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، تحت شعار الجمهورية الجديدة والطريق إلى المستقبل.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه سيتم تنظيم فعاليات القافلة التعليمية للإعدادي بالقاعة الكبرى بمكتبة مصر العامة لطلاب إدارة مطروح التعليمية، وكذلك في قرية فوكة للشهادة الإعدادية ضمن مبادرة حياة كريمة.

كما سيتم تنفيذ محاضرات مرحلة الثانوية العامة بالقاعات التي أعدتها وجهزتها المديرية في مدينة مرسى مطروح لاستقبال وتسهيل عمل القوافل التعليمية دعما للطلاب، حيث أن القاعة الكبرى بديوان عام المديرية تستضيف محاضرات القسم الأدبي، بينما قاعة العمد والمشايخ تستضيف محاضرات القسم العلمي.

الاستفادة من القوافل التعليمية

وشدد وكيل الوزارة على طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بضرورة الالتزام بالانضباط داخل القاعات المخصصة لإلقاء المحاضرات مع التحلي بالهدوء والجدية والالتزام من أجل تحقيق الاستفادة القصوى المرجوة من القوافل التعليمية حتى يعود ذلك بالنفع بتحقيق نتائج متميزة بالامتحانات.

مواجهة الدروس الخصوصية

وأوضح إسماعيل جاتو وكيل المديرية، أن هذه القوافل تأتي لمواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء على أولياء الأمور وتدريب طلاب الشهادات المحلية والعامة على كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية من خلال تدريبهم على مجموعة من الاختبارات جرى إعدادها بمعرفة نخبة من أفضل معلمي الوزارة ومقدمي البرامج التعليمية بالتليفزيون.