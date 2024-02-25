الأفلام المصرية تحقق 1.4 مليون جنيه إيرادات في 24 ساعة.. والحريفة بالصدارة

تحقق الأفلام المصرية المعروضة في السينمات إيرادات منخفضة نسبية قبل أسابيع من انطلاق موسم عيد الفطر السينمائي، والذي سيشهد عرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأفلام، ونجحت الأفلام المعروضة تحقيق إيرادات بلغت مليون و462 ألف جنيه عن أمس السبت في السينمات، وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وتصدر فيلم الحريفة قائمة إيرادات الأفلام محققا 652 ألف جنيه، يليه في المركز الثاني فيلم رحلة 404 والذي حقق 379 ألف جنيه، والمركز الثالث من نصيب فيلم أبو نسب بـ 168 ألف جنيه، يليه فيلم الإسكندراني بـ98 ألف جنيه، وفي المركز الرابع فيلم أنف وثلاث عيون محققا 66 ألف جنيه.

شماريخ يتراجع إلى المركز الـ11.. وعادل مش عادل يتذيل الإيرادات

وجاء فيلم التجربة المكسيكية في المركز الخامس بـ35 ألف جنيه، يليه في فيلم وقت فاضي بـ20 ألف جنيه، أما فيلم السيستم احتل المركز السابع بـ 18 ألف جنيه، يليه فيلم عصابة عظيمة، أما فيلم درويلة جاء في المركز التاسع بـ8 آلاف جنيه.

تراجع فيلم شماريخ إلى المركز الـ11 محققا إيرادات بلغت 2000، أما المركز الأخير من نصيب فيلم عادل مش عادل، حيث لم يحقق سوى 841 جنيهًا.