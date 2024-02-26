توقف عنه فورا.. خطأ شائع أثناء استخدام مياه الحنفية يسبب أمراضا خطيرة

رغم الأهمية القصوى لشرب الماء، والنصائح المتواصلة من الخبراء بضرورة شرب من ستة إلى ثمانية أكواب من السوائل يوميًا لمنع الشعور بالعطش، ومساعدة أجسامنا على العمل بشكل صحيح، إلا أن هناك تحذيرات تم إطلاقها من استخدام ماء الحنفية بشكل خاطئ، والذي يؤدي إلى أمراضا خطيرة.

«هناك خطأ يرتكبه الكثير من الناس خلال استخدام مياه الحنفية مما قد يجعل الشرب أو الطهي أو حتى تنظيف الأسنان به غير آمن»، هكذا كشف موقع «chroniclelive» في تقرير مطول حول خطأ شائع يرتكبه الملايين خلال استخدام مياه الصنبور.

تحذير من استخدام مياه الحنفية في هذه الحالة

يقول الخبراء إنه لا ينبغي عليك أبدًا القيام بالطهي أو شرب المياه أو تنظيف أسنانك من الصنبور الساخن، حتى لو كان ذلك فقط لملء المقلاة حتى الغليان.

قد تعتقد أنك توفر الوقت عن طريق استخدام الماء الساخن الساخن من الحنفية عند محاولة غلي الماء، ولكن وفقًا لهيئة تفتيش مياه الشرب (DWI)، لا ينبغي عليك القيام بذلك مطلقًا لأنه ينطوي على خطر أكبر للتلوث بالمعادن مثل النحاس والرصاص، والتي يمكن أن يكون لها آثار فورية أو طويلة المدى على الصحة.

ماذا تفعل مياه الحنفية عند استخدامها في الشرب أو الطهي؟ أضرار بالغة

«تذكر أنه يجب عليك فقط استخدام الماء البارد من المطبخ للشرب والطهي»، هكذا أطلقت هيئة تفتيش مياه الشرب العالمية تحذيراتها، مؤكدة أنه لا ينصح باستخدام الماء من الصنبور الساخن للشرب لأنه يمكن أن يحتوي على مستويات مرتفعة من المعادن، مثل النحاس.

نفس الأمر ينطبق على حنفية الحمام، حيث حذر العلماء من استخدام الماء الخاص بها في الشرب، لأنه قد يكون من خزان غير مناسب لأغراض مياه الشرب، بحسب التقرير.

«من الناحية المثالية، يجب استخدام الحنفية المتصلة بمصدر إمداد المياه الرئيسي للشرب أو إعداد الطعام أو تنظيف الأسنان، ومع ذلك، إذا كانت مياه الشرب الخاصة بك تأتي من خزان تخزين، فسيكون استخدامها آمنًا إذا كان الخزان سليمًا، تم تصميمه وتركيبه بشكل صحيح والحفاظ عليها في حالة جيدة»، هكذا أكمل.

إن شرب الماء الذي يحتوي على كميات صغيرة من الرصاص يمكن أن يكون ضارًا، حيث يمكن أن يؤثر على نمو الأطفال ويسبب مشاكل في الكلى والقلب لدى البالغين.