معنى وإذا خاصم فجر.. صفة نهى عنها الرسول وسمة في المنافقين

نهى الرسول من بعض الأفعال التي قد يقوم بها البعض وهو لا يعلم نتائجها أو يعلم أضرارها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها وحذرنا من القيام بها، من هذه الأفعال هو الفجور في الخصومه بعض الناس عندما تحدث خصومة بينه وبين أحد معارفه يفجر في هذه الخصومة وهو لا يعلم أنه بذلك أصبح من المنافقين، وذلك عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "آيةُ المنافقِ ثلاثٌ إذا حدَّثَ كذبَ وإذا وعدَ أخلفَ وإذا اؤتمنَ خانَ، وفي رواية إذا حدَّثَ كذبَ وإذا عاهدَ غدرَ وإذا خاصمَ فجرَ".

معنى وإذا خاصم فجر

وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش، أمين الفتوى بالأزهر سابقا، لـ"الوطن" إن الحديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم "آيةُ المنافقِ ثلاثٌ إذا حدَّثَ كذبَ وإذا وعدَ أخلفَ وإذا اؤتمنَ خانَ. وفي رواية إذا حدَّثَ كذبَ وإذا عاهدَ غدرَ وإذا خاصمَ فجرَ"، هو حديث صحيح بإجماع العلماء، لذلك يجب على المسلمين أن يحذروا في تعاملاتهم من هذه الأفعال التي تضعهم موضع المنافقين وهو الموضع الذي قال عنه الله تعالى في كتابه العزيز: {إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا } (النساء: 145).

صفات المنافقين

وتابع «الأطرش»، عن حديث وإذا خاصم فجر أنه جاء في تفسير الحديث الشريف، أن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بين في هذا الحديث النِّفاقَ العَمليَّ، وذكَر فيه العلاماتِ المميِّزةَ له، فقال: آيةُ المُنافِقِ ثلاثٌ، أي: مِن عَلاماتِ النِّفاقِ العمَليِّ الَّتي تدُلُّ على أنَّ صاحبَها يُشبِهُ المنافقين في أعمالِهم وأخلاقِهم أنْ تُوجَدَ في المرءِ هذه الخِصالُ الثَّلاثُ أو بَعضُها؛ فالعلامةُ الأُولى: إذا حدَّثَ كذَبَ؛ وذلك بأنْ يَشتهِرَ ذلك الإنسانُ بالكذبِ في الحديثِ. والعلامةُ الثَّانيةُ: إذا وعَدَ أخلَفَ، وذلك بأنْ يَشتهِرَ بخُلفِ الوعدِ، بحيث إذا وعَدَ بشَيءٍ تعمَّد الخُلْفَ. والعلامة الثَّالثة: إذا ائتُمِنَ خان، وذلك بأنْ يَشتهَرَ بالخيانةِ بيْن النَّاسِ.

وأوضح: وهذه الأشياءُ المذكورةُ تَرجِعُ إلى أصلٍ واحدٍ؛ وهو النِّفاقُ الَّذي يُبايِنُه الصِّدقُ، ويُزايِلُه الوفاءُ، وتُنافِيه الأمانةُ، والمقصودُ مِن الحديثِ: أنَّ هذه الخِصالَ خِصالُ نِفاقٍ، وصاحبُها شَبيهٌ بالمنافقينَ في هذه الخِصالِ، ومُتخلِّقٌ بأخلاقِهم، لا أنَّه مُنافِقٌ يُظهِرُ الإسلامَ وهو يُبطِنُ الكُفرَ، ولم يُرِدِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بهذا أنَّه مُنافِقٌ نِفاقَ الكُفَّارِ المُخلَّدين في الدَّركِ الأسفلِ مِن النَّارِ.وفي الحديثِ: تَنبيهٌ على صِفاتِ النِّفاقِ المذمومةِ للتَّخويفِ والتَّحذيرِ مِن الوُقوعِ فيها.