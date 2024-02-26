حكاية مرض عانى منه أحمد زويل قبل رحيله.. «بدأ بآلام في الظهر»

تحل اليوم الاثنين 26 فبراير ذكرى ميلاد واحد من أكبر العلماء المصريين الذي حقق نجاحا كبيرا استفاد منه العلم والعلماء في مختلف أرجاء العالم وهو الدكتور المصري الراحل أحمد زويل.

نشاة أحمد زويل ورحلته العلمية

ولد أحمد زويل في عام 1946 بمدينة دمنهور في البحيرة وحصل على بكالوريوس في العلوم بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف وعمل معيدا بالكلية وحصل على الماجستير في علم الضوء.

حصول أحمد زويل على نوبل في الكيمياء

كان زويل محبا للعلم وبالأخص الكيمياء والفيزياء وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في منحة دراسية لاستكمال دراسته وحصل على الدكتوراه وعمل باحثا في جامعة كاليفورنيا، وتدرج في المناصب ورحلة العلم والأبحاث حتى حصل على جائزة نوبل في الكيمياء لابتكاره نظام تصوير سريع للغاية يعمل باستخدام الليزر والوحدة الزمنية التي تُلتقط فيها الصورة هي فمتوثانية وهو جزء من مليون مليار جزء من الثانية وهي ما تسمى بـ«كاميرا تحليل الطيف» وتعمل بسرعة الفيمتوثانية.

بداية ظهور أعراض المرض

وعانى الدكتور زويل قبل رحيله من مرض سرطان النخاع الشوكي قبل رحيله بحوالي ثلاث سنوات وكانت بداية مرضه بشعوره بألم شديد في الظهر أثناء وجوده في زيارة لمصر للاحتفال برأس السنة الميلادية.

وقال الدكتور أحمد زويل أثناء ظهوره في لقاء إعلامي سابق مع الإعلامية لميس الحديدي: «بعد ما قضينا رأس السنة ورجعنا لأمريكا وأنا روحت أدي محاضرات في سويسرا وألمانيا ولقيت ضهري بيوجعني جامد واستشرت طبيب صديقي قاللي ممكن تكون التهابات بس بلاش تسافر لكني أصريت».

واستكمل زويل حديثه: «لما وصلت لقيت الوضع والألم صعب جدا وهما كانوا حريصين على راحتي أثناء المحاضرة، وبعدين رجعت على مصر وروحت لبعض أصدقائي الدكاترة بس أخفوا عليا تفاصيل مرضي وبعدها سافرت على لوس أنجلوس لبدء رحلة العلاج بعد ما عرفت إن عندي سرطان النخاع الشوكي».

وبعد اكتشاف المرض بفترة أعلن أحمد زويل أنه انتصر على مرضه ووصل إلى فترة النقاهة والتعافي، إلا أن مرض السرطان دمر جهاز المناعة لديه بشكل كبير وأصبح عرضة للإصابة بالأمراض.

وفاة أحمد زويل

توفى الدكتور أحمد زويل في 2 أغسطس عام 2016 بعد صراع مع المرض، وأعلن شريف فؤد المتحدث الإعلامى باسم الدكتور الراحل أنه توفى نتيجة إصابته بإلتهاب رئوي حاد أدى إلى نقص في المناعة بسبب مرض سرطان النخاع رحل على أثره العالم الكبير تاركا إرثا كبيرا من العلم وفخر عبر الأجيال.