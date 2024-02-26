5 كلمات تجيب عن سؤال ماذا يقال بين السجدتين.. واظب عليها الرسول

الصلاة هي ركن من أركان الإسلام الخمس، ولا يصح إسلام المسلم إلا بها لذلك يجتهد جميع المسلمين في أدائها على أكمل وجه وبالطريقة التي وردت في القرآن الكريم، وعن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولكن هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي قد يغفل عنها البعض أو لا يعرفها، منها الدعاء الذي يقال بين السجدتين ويتساءل كثير من الناس عن ماذا يقال بين السجدتين أثناء الصلاة وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.

ماذا يقال بين السجدتين؟

وقالت دار الافتاء، في فتوى لها تجيب فيها عن سؤال ماذا يقال بين السجدتين أنه ورد في صحيح مسلم دعاء السجود وهو الدعاء الذي يردده المسلم بين السجدتين أثناء الصلاة وهو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «فِي سُجُودِهِ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ، وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ»، مضيفة أن الدعاء أثناء السجود هو مستحب، عملا بما ورد في صحيح مسلم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء».

دعاء بين السجدتين

وأضافت الإفتاء خلال إجاباتها عن سؤال ماذا يقال بين السجدتين أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في الدعاء بين السجدتين، أنه عَن ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي» رواه الترمذي.