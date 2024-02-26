ما هي سورة الاستجابة؟.. قراءتها قبل الفجر تفتح الأبواب المغلقة وتحقق المعجزات

مع وجود ساعات مباركة ومستحبة لقراءة القرآن، أبرزها بعد صلاة الفجر، يبحث الآلاف من المسلمين عن الخبايا والمعجزات المتواجدة بين حروف المصحف الشريف، من أجل تحقيق دعواتهم وفتح باب المعجزات أمامهم.

«سورة الاستجابة»، هكذا يطلق على سورة في القرآن الكريم، التي يصفها الدعاة والشيوخ بـ «هدية القرآن»، لأنها تفتح الأبواب المغلقة وتحقق المعجزات، وهي سورة الأنبياء، حيث سُميت بسورة الاستجابة بسبب كثرة لفظ استجابة الدعاء لأنبياء الله تعالى بها.

ما هي سورة الاستجابة في القرآن الكريم؟

«فاستجبنا له»، تعد سورة الأنبياء هي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي ورد فيها هذا اللفظ أكثر من مرة، وفي هذا الشأن أوضح الشيخ خالد الجمل، الخطيب بوزارة الأوقاف والداعية الإسلامي، أن سورة الأنبياء، والتي تعد سورة الاستجابة خاصةً وأن بها ألفاظا واضحة لأدعية الأنبياء والذين مروا بحزن أو غم أو كرب، حيث دعوا لربهم بصيغ محددة، لتأتي الاستجابة السريعه في قوله تعالى فاستجبنا له.

أفضل وقت لقراءة سورة الأنبياء لاستجابة الدعاء

الشيخ عبد الغني هندي، عضو الشئون الإسلامية، أوضح في وقتٍ سابق لـ«الوطن»، أن أفضل الأوقات لقراءة سورة الأنبياء، من أجل استجابة سريعة للدعاء هو قبل صلاة الفجر، أو في الفترة ما بين الظهر والعصر، أو في الثلث الأخير من الليل.