بدء جلسة المعوقات أمام الإنتاج والتصدير بالحوار الوطني  

أعلنت إدارة الحوار الوطني، بدء الجلسة المتخصصة المغلقة لمناقشة المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير، ضمن لجان «الصناعة والزراعة والسياحة» بجلسات الحوار الاقتصادي في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ونشرت إدارة الحوار الوطني جانبا من الاستعدادات الخاصة بالجلسة المتخصصة، بمشاركة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والسيد محمد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

جلسات متخصصة مغلقة بمشاركة الحكومة

وتُعقد اليوم أولى جلسات الحوار الاقتصادي في صورة جلسات متخصصة مغلقة بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.

ويعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها «مساحات مشتركة»، من أجل الوصول إلى مخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.