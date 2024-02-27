منير عبد النور: خلفيتي السياسية كانت وراء تقلدي مناصب وزارية سابقة

أكد الدكتور منير فخري عبدالنور، وزير السياحة والصناعة الأسبق، أن قدراته السياسية والإدارية، وليس علمه بالتخصص في مجال بعينه، كان المؤهل له في تولي المناصب الوزارية.

كيف تقلد منير فخري مناصب وزارية؟

وقال «عبدالنور»، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»: «أتصور أن خلفيتي السياسية بالإضافة للخبرة العملية، كانت وراء تقلدي مناصب وزارية سابقة».

وتابع أن عمله في الصناعة والتجارة والاستثمار أهله لتولي وزارة الصناعة، مؤكدًا أنه تولى الوزارة في ظروف عصيبة، والدولة كانت في مرحلة إعادة تشكل.