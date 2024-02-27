إطلاق «شتاء آمن» لتوزيع سلات غذائية وبطاطين على الأسر الأولى بالرعاية

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجي أي جي مصر «حياة تكافل للتأمين» مبادرة «شتاء آمن»، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية في القرى الأشد احتياجا لمواجهة برد الشتاء القارص، بتوزيع سلات مواد غذائية وبطاطين الشتاء وبمشاركة تطوعية من فريق عمل «جي آي جي مصر - حياة تكافل» كجزء من مسئوليتها المجتمعية.

ر التعاون مع المؤسسات الاقتصادية

وأكد هاني عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، عضو التحالف الوطني أن تعاون المؤسسة مع جي أي جي مصر- حياة تكافل للتأمين في إطلاق مبادرة شتاء آمن تأتى فى اطار جهود المؤسسة لمد جسور التعاون مع المؤسسات الاقتصادية من خلال مسئوليتها المجتمعية بهدف تقديم خدمات إنسانية موسمية تلبي احتياجات ضرورية للأسر المستهدفة فى القرى الأشد احتياجاً بالتعاون والتنسيق مع الجهاز التنفيذي للدولة.

وأشار عبد الفتاح إلى أن إطلاق مبادرة شتاء آمن تم داخل قرية المقاتلة مركز طامية بالفيوم بتوزيع كراتين المواد الغذائية وبطاطين الشتاء على الاسر الأولى بالرعاية داخل القربة وتوابعها.

تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحقيق رؤية مصر 2030

وأكد ربيع عبد الخالق العضو المنتدب بأن المبادرة تأتى إيمانا بمسئوليتنا المجتمعية تجاه المجتمع، وتحقيقاً لاستراتيجية الشركة فى اطار خطط عمل تفعيلية لمسئوليتنا المجتمعية في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحقيق رؤية مصر 2030 تجاه الأسر الأولى بالرعاية وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة الأول والثانى الخاص بالقضاء على الفقر. والقضاء التام على الجوع ، وفى اطار استراتيجية عمل نسعى إلى تحقيقها تهدف إلى القيام بدور فاعل فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف عبد الخالق بأن المبادرة سوف يتبعها شراكة فاعلة فى تنفيد عديد من الفعاليات التنموية المستدامة لخدمة الشرائح الأولى بالرعاية في أنحاء الجمهورية