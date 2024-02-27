شكري: مصر ستواصل جهودها لإنهاء الأسباب المؤدية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي 

شدد سامح شكري، وزير الخارجية، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن لضمان الإدخال الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية.

وقال شكري، إنّ مصر تحافظ على ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة، وستواصل جهودها لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وتدفق حجم المساعدات الإنسانية وزيادتها، كما ستواصل جهودها لإنهاء الأسباب المؤدية للصراع وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على الخط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع وزير الخارجية، أنّ مصر تؤمن بالدور المهم الذي يلعبه المجلس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وحرص أن يكون له صوت واحد بعيد عن الانتقائية في التعامل مع الأزمات المتتالية والتحديات التي يعاني منها المشهد الدولي، والتي كانت لها تداعياتها على التمتع بحقوق الإنسان، وبينها زيادة الممارسات العنصرية والتمييز العنصري.