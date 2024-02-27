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دراما المتحدة

مشاركة ضعيفة في انتخابات المحليات الإسرائيلية وسط مظاهرات لأهالي المحتجزين

كتب:

ماريان سعيد
03:24 م | الثلاثاء 27 فبراير 2024
الانتخابات المحلية الإسرائيلية

الانتخابات المحلية الإسرائيلية

بلغت نسبة التصويت في انتخابات المحليات الإسرائيلية 17.7% بواقع مليون و25 ألف صوت، ما أظهر المشاركة الضعيفة في الانتخابات بنسبة 24%، وفقا لما أفادته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أهالي المحتجزين الإسرائيليين تظاهروا في محيط 134 لجنة انتخابية، مطالبين بتأجيل الانتخابات جراء الحرب على غزة.

الانتخابات تم تأجليها بسبب الحرب

ومن الجدير بالذكر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي نظمت انتخابات المجالس المحلية بعد تأجيل متكرر في ظل ظروف الحرب على غزة،  حيث كان من المقر أن تنظم يوم 31 أكتوبر الماضي وأُجلت للمرة الأولى إلى 30 يناير المنقضي، ولكن في ظل التصعيد الأمني تأجلت للمرة الثانية لتكون في 27 فبراير الحالي.

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بقلم ماريان سعيد