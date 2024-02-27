مشاركة ضعيفة في انتخابات المحليات الإسرائيلية وسط مظاهرات لأهالي المحتجزين

بلغت نسبة التصويت في انتخابات المحليات الإسرائيلية 17.7% بواقع مليون و25 ألف صوت، ما أظهر المشاركة الضعيفة في الانتخابات بنسبة 24%، وفقا لما أفادته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أهالي المحتجزين الإسرائيليين تظاهروا في محيط 134 لجنة انتخابية، مطالبين بتأجيل الانتخابات جراء الحرب على غزة.

الانتخابات تم تأجليها بسبب الحرب

ومن الجدير بالذكر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي نظمت انتخابات المجالس المحلية بعد تأجيل متكرر في ظل ظروف الحرب على غزة، حيث كان من المقر أن تنظم يوم 31 أكتوبر الماضي وأُجلت للمرة الأولى إلى 30 يناير المنقضي، ولكن في ظل التصعيد الأمني تأجلت للمرة الثانية لتكون في 27 فبراير الحالي.