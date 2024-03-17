ما حكم صعود الطعام إلى الحلق في رمضان؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل عن حكم صعود الطعام إلى الحلق في رمضان، إذ يتعرض البعض إلى هذا الأمر بطريقة غير متعمدة، ما قد يجعلهم يتساءلون عن حكم صيامهم، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية تيسيرًا على المسلمين الصائمين في معرفة أحكام دينهم.

ما حكم صعود الطعام إلى الحلق في رمضان

قال الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في إجابته على ما حكم صعود الطعام إلى الحلق في رمضان، إن هناك شخص يتقيء بإرادته، ويحاول أن يشرب شيء، أو يضع إصبعه في فمه حتى يعود الطعام من المعدة إلى الفم.

حكم صعود الطعام إلى الحلق في رمضان

وأضاف «عبدالسميع» في حديثه عن حكم صعود الطعام إلى الحلق في رمضان عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية على قناتها بموقع «يوتيوب»، أنَّ هذه الحالة يبطل بها الصيام، وهذا عند فقهاء الشافعية، سواء تأكّد من أنه طرد الطعام الذي جاء في فمه.

هل القيئ دون قصد يفطر؟

وعن حكم صعود الطعام إلى الحلق في رمضان، تابع أمين دار الإفتاء أنَّ القضية عند الفقهاء أن الشخص يبتلع شيء من الذي أعاده من معدته، فالذي يفعل هذا قاصدًا لا يلتفت لأنه امتنع أو لا، لأنه أجرم، وارتكب ما به يحصل خروج شيء من معدته، وهذا صيامه باطل.

واستكمل أمين دار الإفتاء، أنَّ الذي حدث له هو القيء دون قصد، وهو لا يفطر إلا إذا تيقن أنه ابتلع شيء وهذا صعب جدًا.