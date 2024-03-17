حكم وضع المسك في رمضان.. دار الإفتاء توضح الضوابط

هناك قطاع كبير من الرجال والنساء يهتمون بوضع العطور بأنواعها المختلفة، فهل يجوز وضعها في كل الأوقات وتحديدا في رمضان، وذلك كون تلك الروائح فواحة وقد يكون هناك شك في كونها من المفطرات.

حكم وضع المسك في رمضان

وحول حكم وضع المسك في رمضان، فقال الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فيديو بث مباشر على الصفحة الرسمية للدار إنَّ التعطر أثناء الصوم مباح ولا يفسده ما دام الصائم لا يتعمد أن يدخل شيئا من هذا العطر إلى جوفه.

ضوابط وضع العطور في نهار رمضان

وتابع أنَّ استعمال العطر خلال نهار رمضان ليس من المفطرات ويدل لجوازه عدم وجود دليل ينهي عنه، ولأنّه ليس أكلا أو شربا أو في معناهما، مضيفًا أنَّ الذي يضع العطر يضعه حتى يتطيب وهذا شيء مطلوب ولكن الأفضل ألا تبالغ المرأة في وضع العطور حتى لا يصل الرذاذ من هذه العطور الى الفم أو الأنف وهذا هو الذى يخشى منه لذلك وضع العطور لا يفسد الصوم ولكن نعتدل في وضع العطور بنهار رمضان.

وأوضحت الدار مبطلات الصيام، مؤكّدة أنَه تتعدد الأمور التي يفسد بها الصوم، ويبطل بها الصيام والمفطرات عامة -ما عدا الحيض والنفاس- لا يفطر بها الصائم إلا بشروط 3 وهي أن يكون عالمًا غير جاهل، وأن يكون ذاكرًا غير ناسٍ، وأن يكون مختارًا غير مضطر ولا مكره.

ولفتت إلى أنّ العطور التي توضع على الجسم مباشرة مثل العطور الزيتية والتي يدهن بها الحسم، وفي بعض الأحيان يحس الفرد بطعمها في جوفه، فيجوز استخدام هذا النوع من العطور للصائم، ولا يبطل الصوم باستعماله، لأن الطعم الذي يلاحظه الصائم في حلقه هو أثر العطر، وليس العطر نفسه، حتى في حالة وصول هذه المادة العطرية إلى جسم الصائم من خلال مسام الجلد، لأن الفقهاء أصحاب المذاهب الأربعة رأوا أن ما يصل إلى الجسم عن طريق مسام الجلد ليس من المفطرات، لأن المادة العطرية لم تصل إلى الجسم من خلال منفذ معتبر من جسم الإنسان.