مدرب تنمية بشرية: 4 خطوات لتكوين فريق عمل قوي ومتكامل

قال أحمد عصام الدين، مدرب تنمية بشرية، إننا كبشر من طبيعتنا الاختلاف، فأينما وجد فريق عمل سيوجد مشكلات تتخلل الفريق وتزداد بكبره، موضحاً مراحل تكوين فريق عمل بأي مؤسسة وأنه علم بينه بروفيسور أمريكي.

خطوات تكوين فريق عمل قوي

وأضاف «عصام الدين»، في حواره مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوى حسن، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ خطوات تكوين فريق عمل تتكون من أربع مراحل، تبدأ بـ تشكيل الفريق، ثمَّ مرحلة العصف ويليها الأداء وآخرها التقييم.

وتابع مدرب تنمية بشرية: «كل شخص يدخل الفريق بمنظوره الشخصي فندخل في صدامات، ولـ تجنب الصدام علينا الرجوع لأسبابه من البداية وتنظيم الفريق بقواعد للعمل، ولكن الواقع في الغالب يفرض علينا وضع هذه القواعد في المرحلة الثالثة للفريق».

نبذ الخلافات سريعا

واستطرد: «يفضل لو تم وضعها من البداية لكن طبقا للخبرات الحياتية يتم تنظيمها بعد فترة من بدء الفريق وفيها يحدث التطبع والتنظيم والحوكمة، ووضع القواعد يتطلب من قائد الفريق أو المدير أن يقرأ بشكل سريع بدايات الخلافات ويعمل بالقرب من أعضاء الفريق».