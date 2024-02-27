15 معلومة عن كالينينجراد الروسية بعد تهديدها من ليتوانيا

مضت أكثر من سنتين منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية الروسية، التي تفجرت في 24 فبراير من العام قبل الماضي 2022، ومنذ نشوبها، شهد أطراف الأزمة «كييف» وحلفاؤها من جانب و«موسكو» على الجانب الآخر، تطورات ميدانية وسياسية واقتصادية، وحرب تصريحات إعلامية بين الجانبين.

حرب التصريحات الإعلامية بين الطرفين

وكان آخر التصريحات الإعلامية من جانب حلفاء أوكرانيا، التهديدات التي وجهها وزير ليتواني سابق بحق كالينينجراد الروسية بالقول عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، إنه إذا تجرأت «موسكو» على تحدي حلف شمال الأطلسي «الناتو» شمال، فإن كالينينجراد ستكون أول من يتم تحييدها.

تهديدات وزير الخارجية الليتواني الأسبق، سفير ليتوانيا في السويد ليناس لينكيفيتشيوس، جاءت بعد انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، عقب مصادقة البرلمان المجري على اتفاقية انضمام «ستوكهولم» إلى التكتل العسكري.

معلومات عن كالينينجراد الروسية

- تقع كالينينجراد في شمال غرب روسيا.

- تطل على بحر البلطيق بين بولندا في الجنوب وليتوانيا في الشمال والشرق، وفق لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

- ليس لديها أي حدود مشتركة مع المناطق الروسية الأخرى.

- تقدر مساحة كالينينجراد الروسية بنحو 223 كيلومترا مربعا.

- كانت كالينينجراد جزءًا من ألمانيا.

تأسيس كالينينجراد الروسية

- تأسست كالينينجراد في عام 1255 عندما أسس فرسان توتوني الذين لعبوا، وفق لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» دورا رئيسيا في الحملات الصليبية التي استهدفت مناطق في شرق أوروبا في أواخر العصور الوسطى، القلعة على تلة واسموها كونيجسبرج «جبل الملك».

- أصبحت كالينينجراد جزءًا من روسيا أول مرة في العام 1758 نتيجة لانتصارها في حرب السنوات السبع.

- قضى الفيلسوف الشهير إيمانويل كانت كل حياته في كالينينجراد وتوفي هناك عام 1804.

- بعد ضمها من ألمانيا في 1945 أصبحت كالينينجراد منطقة عسكرية مغلقة طوال الحقبة السوفيتية.

- أصبحت كالينينجراد «كونيجسبرج» مرة أخرى مدينة روسية في 1946.

- اسم كالينينجراد جاء على شرف الزعيم السياسي السوفيتي ميخائيل إيفانوفيتش كالينين.

- تضم كالينينجراد أسطول البلطيق الروسي في ميناء بالتييسك.

- نشرت روسيا «صواريخ إسكندر» الباليستية قصيرة المدى، القادرة على حمل رؤوس حربية نووية في كالينينجراد في عام 2013.

- تضم كالينينجراد متحف العنبر الشهير الذي يقع في برج من الطوب الأحمر.

- تضم كالينينجراد أكثر من 20 مؤسسة للتعليم العالي بينها «جامعة البلطيق الاتحادية».