مدرب تنمية بشرية: على قائد الفريق الحرص على التناغم والتجانس بين أعضائه

قال أحمد عصام الدين، مدرب تنمية بشرية، إنَّ مرور الفريق بمرحلة يجد فيها أحد الأعضاء أن دوره أكبر من زملائه، فهنا من المُحتمل أن يفكر في الاستقلال، وما يتوجب على قائد الفريق أن يفهم كيفية تسكين كل شخص بفريقه.

وأضاف «عصام الدين»، في حواره مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوى حسن، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّنا يمكننا تعلم بعض المهارات من سباق فورملا 1، مثل السرعة في تغيير نمط العمل لرفع الكفاءة والتدريب المستمر.

وتابع مدرب التنمية البشرية: «كل شيء يفسد في الفريق إذا أخفق أحد الأعضاء في الانسجام مع الباقيين، ويأتي هنا دور الإدارة وقائد الفريق في جعله يتناغم معهم عبر التدريب وتوزيع الفرص، ومعرفة سبب المشاكل التي يمر بها شخص ما».

واستطرد: «لابد من التحليل الشخصي لكل أعضاء الفريق لإظهار نمط الشخصية وبالتالي توظيفها بشكل جيد داخل الفريق، والتواصل المحوري ولابد من تنمية مهارات التواصل، وهناك فروق فردية بيننا في هذا الأمر، وهناك دورات تدريبية لتنمية هذه المهارة وزيادة لغة التواصل، وأبسطها التواصل البصري أو الـ eye contact والانصات الجيد».

ونصح بأنَّ يرفع الشخص من مهاراته الاجتماعية داخل الفريق، والتدريب على يد محترفين وإظهار عمله، والحرص من جانب القائد على جو الألفة بين فريق العمل من خلال تنظيم خروجات وتبادل هدايا، والتلاقي بين الأعضاء فالإنسان بطبيعته يحب أن يعيش وسط مجموعة ينتمي لها.