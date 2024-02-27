عضو بالتنسيقية: نمضي قدما نحو تمكين أكثر للشباب.. وخوض المحليات ضرورة

قال شادي الكردي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية أطلقت مبادرة «نعم للمشاركة» التي ساهمت في تغيير كثير من المفاهيم المغلوطة لدى الشباب خلال الانتخابات الرئاسية 2024.

التعاون هو الروح السائدة داخل دولاب العمل بالتنسيقية

وأضاف «الكردي»، خلال صالون حزب مصر أكتوبر، أن التعاون هو الروح السائدة داخل دولاب العمل بالتنسيقية، واحترام الآخر بين الأعضاء من مختلف الأحزاب السياسية والتوجهات، مشيرا إلى أننا نمضي قدما نحو تمكين أكثر للشباب في مختلف المجالات، فضلا عن انتخابات المحليات.

يشارك ضمن وفد التنسيقية النائب أحمد فتحي، والنائب خالد بدوي، والنائب محمد السباعي، والنائبة راجيه الفقي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وابرام عبد المسيح، وطاهر أبوزيد، وفيولا فهمي، وشادي الكردي من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تمكين الشباب وتوعيتهم سياسيا

يأتي الصالون إيمانا بأهمية تمكين الشباب وتوعيتهم سياسيا، والذي أصبح محورا استراتيجيا في بناء الجمهورية الجديدة، وانطلاقا من الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للشباب والحرص على فتح قنوات اتصال مباشرة معهم.