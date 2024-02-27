دياب.. «المتلون»

نجح الفنان دياب على مدار الأعوام الأخيرة فى إثبات نفسه بجدارة فى عالم التمثيل، وأصبح يتنقل ويتلون من شخصية إلى أخرى بسلاسة كبيرة، ليحصد نجاحات على مستوى الشارع، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى، مما جعله مهيأً لخوض أولى بطولاته المطلقة فى سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل «مليحة».

وشهد العام الماضى تجسيد «دياب» واحدة من أنجح شخصياته «صالح عطية» ضمن أحداث مسلسل «تحت الوصاية»، وهو العم الذى يطمع فى إرث أبناء شقيقه بعد وفاته وأخذ وصايتهم من والدتهم، وقد تفاعل الجمهور مع هذه الشخصية بشكل كبير فى السباق الرمضانى الماضى، نظراً لتمكن «دياب» من تجسيدها ببراعة شديدة أمام الفنانة منى زكى، ليناقشا من خلالها قانون الوصاية على الأبناء بعد رحيل الأب، وهو الأمر الذى كان له تأثير كبير وصل إلى حد المطالبة بالنظر فى قانون الوصاية مجدّداً.

وبعد هذا النجاح الكبير، قرّر «دياب» تغيير بوصلته نحو شخصية جديدة ومختلفة عليه تماماً من خلال عمل يدعم القضية الفلسطينية بعد الأحداث الأخيرة التى يشهدها قطاع غزة، والمتمثلة فى الجرائم التى يرتكبها الكيان الصهيونى بحق سكانها الأصليين، حيث يقدّم شخصية ضابط حرس حدود مصرى يُدعى «أدهم»، الذى يُقابل «مليحة» الفتاة الفلسطينية وعائلتها أثناء محاولاتهم للعودة إلى أراضيهم المحتلة مرة أخرى، حيث إنهم كانوا يعيشون فى السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا يحاولون العودة مجدّداً إلى غزة بالأراضى الفلسطينية عن طريق معبر رفح بمصر، وبظهوره تنقلب الأحداث رأساً على عقب، ولكنه يكون الداعم الأول لهم.

ويشهد مسلسل «مليحة» مشاركة عدد من النجوم بجانب «دياب»، ومن بينهم ميرفت أمين وماجدة زكى وأشرف زكى وأمير المصرى وحنان سليمان والفنانة الفلسطينية سيرين خاس.