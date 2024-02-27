أسقف الخدمات العامة: المهندسون الأقباط بنوا المساجد في مصر

قال الراهب القس بولس أفا مينا، استشاري تطوير برامج مساعد أسقف الخدمات العامة والاجتماعية، إن مفهوم ماعت للعدالة كان يربط القلوب معا وعكسها الفوضى، موضحا أن ماعت عبارة عن كفتي ميزانين متساويين بمعنى أن المواطنة تكون على قدم المساواة، والمصري القديم يقدس المرأة: «نجد أن المصريين يحلمون بمكانة كبيرة للسيدة العذراء ليس على المستوى الديني لكن لتكريم المصري للمرأة».

المواطنة في مصر

وأضاف: «كل من يريد أن يتحدث عن المواطنة يذهب إلى موسم السيدة العذراء لا تفرق مسلم عن مسيحي جميعهم يكرمونها»، مؤكدا أنه عندما جاء الإسلام ورغم أن المسلمين يقدسون نبيهم لكنهم تجد اسم مريم أكثر الأسماء شهرة في مصر دون سائر البلاد العربية، فهي جينات قديمة موروثة لا يستطيع أحد تغييرها.

مصر المحبة منذ فجر التاريخ

وأشار إلى أن المهندسين الأقباط هم من بنوا المساجد في مصر حينما جاء الإسلام لمصر، وذلك خلال فعالية «مصر المحبة منذ فجر التاريخ» في إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».