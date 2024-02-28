عازف الأورج الصغير يحصد المراكز الأولى في المنوفية.. «علي»: نفسي ابقى مشهور

عن طريق الصدفة، وجد أمامه آلة الأورج فوضع أناملة الصغيرة عليها، وبدا يعزف عليها، رآه والده وقرر أن يشتري له واحدا، وبعد مرور أشهر قليلة أصبح لديه كفاءة واحترافية عالية في العزف وحصد الطالب على بدر ابن مدينة تلا بمحافظة المنوفية البالغ من العمر 13 عاما، الكثير من الجوائز في السنوات الماضية.

بداية رحلته مع الأورج

«الإحساس بالأورج هو سر النجاح في هذا الفن»، هكذا يقول «علي» بعدما دخل في مجال العزف على الأورج منذ 3 سنوات، وخلال تلك الفترة تطور في العزف عن طريق السماع لكبار الموسيقيين أمثال عمر خيرت وبليغ حمدي، وكذا التدريب بالساعات على الأورج من خلال تجربة الألحان المختلفة.

الأب هو الداعم الأساسي

يؤكد ابن محافظة المنوفية، على أن والده مصطفى بدر هو أكبر داعم له، منذ بدأ العزف على الأورج حيث يوفر له جميع احتياجاته، ويساعده أثناء ذهابه إلى المناسبات الاحتفالية المختلفة وكذا أثناء ذهابه إلى المهن الموسيقية في طنطا، ويطمح الطفل إلى الالتحاق بالمعهد العالي للموسيقى العربية وأن يصبح عازفا مشهورا.

الجوائز التي حصل عليها

نجح «علي» في الحصول على جائزة أمهر عازف في التربية الموسيقية بوزارة التربية والتعليم مرتين متتاليتين، كما حصل على المركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة افرح بمهارتك، وكذلك حصد المركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة المبدع الصغير، والمركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة أعياد الطفولة مرتين متتاليتين، والآن يشارك في مسابقة المبدع الدولي.