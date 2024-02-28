قرية طبلوها تعلن عن مسابقة قرآنية بالمنوفية.. جائزة عمرتين للفائزين

أعلنت قرية طبلوها التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، عن إقامة مسابقة تحمل اسم «العمرتين» في حفظ القرآن الكريم، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك خلال الأيام المقبلة.

جوائز المسابقة

وقال أحمد صالح أحد المساهمين في المسابقة، إن هناك جوائز مالية قيمة للمتسابقين وعمرتين لأفضل اثنين حافظين القرآن الكريم كاملًا، ومن المقرر بدء الاختبارات يوم 5 رمضان المقبل بمسجد سيدي مصباح بالقرية، والتقديم مفتوح من يوم الاثنين الماضي وحتى يوم الأحد الموافق 10 مارس المقبل.

مستويات مسابقة حفظ القرآن الكريم:

1. المستوى الأول:

الفئة العمرية: دون سن المدرسة.

الحفظ: جزء من القرآن الكريم.

2. المستوى الثاني:

الفئة العمرية: من 6 إلى 7 سنوات.

الحفظ: الحد الأدنى جزئين من القرآن الكريم.

3. المستوى الثالث:

الفئة العمرية: من 8 إلى 9 سنوات.

الحفظ: الحد الأدنى ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

4. المستوى الرابع:

الفئة العمرية: من 10 إلى 11 سنة.

الحفظ: الحد الأدنى أربعة أجزاء من القرآن الكريم.

5. المستوى الخامس:

الفئة العمرية: من 12 إلى 13 سنة.

الحفظ: الحد الأدنى خمسة أجزاء من القرآن الكريم.

6. المستوى السادس:

الفئة العمرية: من 14 إلى 15 سنة.

الحفظ: الحد الأدنى ستة أجزاء من القرآن الكريم.

وأضاف «صالح» أن المجال مفتوح لجميع المراحل للتقديم في مسابقة القرآن الكريم، من بداية المراكب السنية الصغيرة التي تقدم بأجزاء وصولًا إلى المراحل السنية الكبيرة التي تقدم القرآن كله، مشيرًا إلى أنه يجب على المتسابقين الذين يقدمون بربع القرآن وحتى القرآن كله ألا يتعدى سنهم 20 عامًا.