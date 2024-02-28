حالة واحدة يجوز فيها للمسلم الصلاة جالسا حال قدرته على القيام.. ما هي؟

يعد الوقوف مع القدرة من أساسيات صلوات الفرض، وذلك لأنّه لا عذر لغير المريض في أن يصلي وهو جالس رغم عدم وجود مانع لوقوفه وأداء جميع أركان الصلاة على أكمل وجه، كما وُرد في صفة وطريقة الصلاة بالسنة النبوية، إلاّ أنّ هناك حالة واحدة يجوز فيها للشخص الصلاة جالس مع القدرة.

حكم الصلاة على كرسي أو الصلاة جالساً

وحول حكم الصلاة على كرسي أو الصلاة جالساً، قال الدكتور عطية لاشين عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف في حديثه لـ«الوطن» إنَّ الصلاة على الكرسي دون عذر ليست مباحة لأي شخص وليست في كل الصلوات، مفرقًا بين الصلاة على الكرسي في الفرض أو السنة.

وأشار «لاشين» إلى أنَّه لا يجوز للمسلم الصلاة على الكرسي دون عذر في الصلوات الخمس المفروضة، يعني أنَّ الشخص السليم عليه أن يصلي قائما في الصلوات المفروضة، أما في حالة المرض فيجوز له الصلاة على الكرسي سواء فرضا أو سنة «أي مسلم غير قادر على الصلاة قائما لمرض أو عجز، فيبيح له الله تعالى، الصلاة جالسا أو على جنبه إن استطاع»، واستشهد بقول الله تعالى «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ».

حالة واحدة يجوز فيها الصلاة جالساً مع القدرة

وأكّد لاشين أنَّ المسلم لو كان قادرا على القيام وأراد الصلاة وهو جالس، نقول له إنه يجوز الصلاة جالسا للقادر على القيام في صلاة السنن فقط، ويحصل في هذه الحالة على نصف الأجر، أما لو أراد صلاة الفرض جالسًا وهو قادر على القيام، فلا يجوز له ذلك، لأن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة»، واستشهد بقول الله تعالى «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ».

كيفية الصلاة على الكرسي للمريض

1. يستقبل المصلي القبلة استعدادًا للصلاة، ويُخلص نيته في قلبه، فإذا كان المصلي قادرًا على الصلاة على الأرض فهو خير، أما إذا لم يستطع فليصلي وهو جالس.

2. يجعل المصلي سجوده أخفض من ركوعه.

3. يرفع المصلي يديه نحو منكبيه ويُكبر، ويضع يده اليمنى فوق يده اليسرى ويبدأ بقراءة دعاء الاستفتاح سرًا، وبعد ذلك يقرأ سورة الفاتحة وما تيسر له من القرآن.

4. يرفع المصلي يديه نحو منكبيه ويكبر، ثم ينزل رأسه قليلًا للركوع ويديه على قدميه.

5. يُكبر المسلم للسجود، ويسجد في حالة جلوسه على الأرض على الأعظم السبعة وهي الجبهة، والأنف، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين، أما في حالة جلوسه على الكرسي فينزل رأسه على قدر استطاعته ولكن بمقدار أكبر من الركوع ويُكبّر ثمّ يرفع رأسه استعدادًا للركعة الثانية.