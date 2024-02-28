بيومي فؤاد يكشف عن دعاء يردده في كل صلاة.. ماذا يتمنى من الله؟

حديث مطول من القلب، جمع بين الفنان بيومي فؤاد، الذي حلَّ ضيفا على صاحبة السعادة إسعاد يونس، ليكشف خبايا عن حياته الشخصية، وأسرار وكواليس أعماله الفنية على مدار مشواره في الدراما والسينما.

دعاء لا يفارق بيومي فؤاد في كل صلاة، كشف عنه خلال استضافته في برنامج صاحبة السعادة على قناة «DMC»، معربا عن أن هذا الدعاء يحصنه من مخاوفه من انقلاب الحال.

دعاء بيومي فؤاد في كل صلاة.. ماذا يتمنى؟

«بدعي في كل صلاة إن ربنا يكفيني شر قاعدة البيت، القعدة وحشة رغم إن في ناس بتتمناها، لكن دي حاجة صعبة أنا متمنهاش»، موضحا: «لما الراجل بيتقاعد أو يطلع على المعاش، حالهم بيتقلب وبيجلهم اكتئاب، خصوصا لو حد كان ليه بصمة في مجال شغله».

ماذا قال بيومي فؤاد خلال استضافته في برنامج صاحبة السعادة؟

بيومي فؤاد أوضح أنه يعمل حتى قبل أن يدخل عالم الأضواء: «كنت موظف وبروح أعمل 3 مسرحيات في نفس الوقت، كنت دايما راضي عن حالي الحمد لله».

وسجَّلت أماني سويدان، زوجة الفنان بيومي فؤاد، ظهورها الأول رفقة زوجها، خلال استضافة الفنانة إسعاد يونس لهما في برنامجها صاحبة السعادة على شاشة «DMC».